8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи в Гомеле, Гродно и Молодечно открыли программу 21-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Динамо-Молодечно" дома нанесло "Юности" самое крупное поражение в текущем сезоне - 7:0. Дубль за "бело-голубых" оформил Кирилл Вахильчук, голкипер Андрей Макаров отразил все 17 бросков и даже записал в свой актив голевую передачу.
В Гродно местный "Неман" дважды отыгрывался в матче против "Шахтера", но все же уступил в овертайме - 2:3. Победную шайбу за "горняков" забросил Никита Веренич. Несмотря на неудачу, "Неман" набрал очки в шестом поединке кряду.
"Гомель" на своем льду принимал "Витебск". Основное время закончилось вничью 1:1, в серии буллитов точнее оказались южане. "Рыси" продлили серию побед до шести, северяне же потерпели седьмое поражение подряд.-0-
Спорт
08 ноября 2026, 17:28
"Динамо-Молодечно" разгромило "Юность", "Гомель" выиграл шестой матч кряду
Фото junost.hockey.by
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