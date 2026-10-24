Девичья сборная Беларуси заняла шестое место на первенстве мира-U16 по гандболу

Первый в истории женский мировой форум в этой возрастной категории собрал 16 сборных, которые были разделены на четыре квартета. На групповом этапе наша команда обыграла сверстниц из Парагвая (38:35) и Гвинеи (41:33), а также уступила представительницам Венгрии (20:34). В полуфинал прошли только победительницы группы венгерки, белоруски отправились в мини-турнир за 5-8 места.
В утешительном раунде наши спортсменки обыграли сборную Казахстана-U16 со счетом 56:31, а в матче за итоговую пятую строчку уступили гандболисткам Египта (25:34). Лучшим бомбардиром белорусской команды на планетарном первенстве стала Анастасия Миронова, забросившая 34 мяча.
Право выступить на чемпионате мира-U16 в Марокко наша девичья сборная получила благодаря специальному приглашению Международной федерации гандбола (IHF). Костяк команды под руководством Марины Панасени был сформирован из воспитанниц РГУОР, также в состав вошли девушки из клубов и школ Минской области, Гомеля и Бреста.-0-