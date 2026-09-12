Дедков и Петрушко стали четвертыми на Кубке Победы по пляжному волейболу

Год назад белорусы завершили выступления на Кубке Победы в 1/4 финала. Дедков и Петрушко являются многократными призерами этапов чемпионата и Кубка России по пляжному волейболу. В 2026 году после возвращения на мировую арену наши парни выиграли этап мирового Про-тура в Китае в категории Futures.-0- Год назад белорусы завершили выступления на Кубке Победы в 1/4 финала. Дедков и Петрушко являются многократными призерами этапов чемпионата и Кубка России по пляжному волейболу. В 2026 году после возвращения на мировую арену наши парни выиграли этап мирового Про-тура в Китае в категории Futures.-0-





Фото Дениса Костюченко

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко остановились в шаге от наград международного турнира по пляжному волейболу "Кубок Победы" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.Бронзовые медали представители волейбольного клуба "Минск" оспаривали с московскими динамовцами Владиславом Рейнсоном и Вячеславом Красильниковым, который является чемпионом мира и призером Олимпийских игр. За матчем наблюдали глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко и министр спорта Сергей Ковальчук.Стартовую партию Дедков и Петрушко проиграли со счетом 17:21, второй сет также сложился не в пользу хозяев - 18:21. Итог игры - поражение 0:2 и четвертое место. На групповом этапе турнира Александр и Павел одержали победы над московскими парами, в четвертьфинале прошли волейболистов из Соснового Бора, а в полуфинале уступили игрокам ВК "Обнинск".