Дальше - ярче и интереснее. Стартовал юбилейный сезон Республиканской хоккейной лиги

Матчи Республиканской хоккейной лиги - это больше, чем просто соревнование. В первую очередь, это большой спортивный праздник для тех, кто любит хоккей, и тех, кто предпочитает активный досуг. Сказать, что сегодня на трибунах "Олимпик-Арены" было многолюдно - не сказать ничего. Аншлаг на трибунах уже стал визитной карточкой матчей Республиканской хоккейной лиги. Многочисленные болельщики, среди которых немало завсегдатаев игр РХЛ, собрались заранее, чтобы зарядиться атмосферой хоккея и увидеть яркое шоу. Организаторы сделали все, чтобы начать юбилейный сезон максимально эффектно. Еще до выхода команд на лед, настроение создавали популярные белорусские исполнители. В пасмурное утро хандры не было ни у кого. Ей просто не было места среди живой музыки, популярных артистов, конкурсов. Победителю каждого конкурса положены добротные призы - это база. Организаторы сделали все для того, чтобы создать под сводами "Олимпик-Арены" особую атмосферу. Кроме зрелищ был и хлеб. А точнее, большой ассортимент кондитерских изделий и свежей выпечки. Цены, кстати, весьма "вкусные". А еще посетители матча могли лично оценить линейку ассортимента магазина "Мерч Первого" - футболки, кепки, ежедневники. Матчи Республиканской хоккейной лиги - это больше, чем просто соревнование. В первую очередь, это большой спортивный праздник для тех, кто любит хоккей, и тех, кто предпочитает активный досуг. Сказать, что сегодня на трибунах "Олимпик-Арены" было многолюдно - не сказать ничего. Аншлаг на трибунах уже стал визитной карточкой матчей Республиканской хоккейной лиги. Многочисленные болельщики, среди которых немало завсегдатаев игр РХЛ, собрались заранее, чтобы зарядиться атмосферой хоккея и увидеть яркое шоу. Организаторы сделали все, чтобы начать юбилейный сезон максимально эффектно. Еще до выхода команд на лед, настроение создавали популярные белорусские исполнители. В пасмурное утро хандры не было ни у кого. Ей просто не было места среди живой музыки, популярных артистов, конкурсов. Победителю каждого конкурса положены добротные призы - это база. Организаторы сделали все для того, чтобы создать под сводами "Олимпик-Арены" особую атмосферу. Кроме зрелищ был и хлеб. А точнее, большой ассортимент кондитерских изделий и свежей выпечки. Цены, кстати, весьма "вкусные". А еще посетители матча могли лично оценить линейку ассортимента магазина "Мерч Первого" - футболки, кепки, ежедневники.

В юбилейном сезоне каждый матч в Минске будет тематическим. Первый матч прошел под аккорды рока. Настроение задавала каждая деталь: от плейлиста до образов ведущих. Настроение добавляло и классное лазерное шоу. Несмотря на то, что перед игрой хоккеисты максимально сосредоточены, предматчевое шоу они оценили. "Масштабная церемония открытия турнира просто поразила. Открытие показало, что Республиканская хоккейная лига - это не просто соревнования любителей, а важный и значимый турнир. Организаторы постарались на славу, большое спасибо им за настроение. Я не сомневаюсь, что впредь Республиканская хоккейная лига будет становится только ярче и интереснее", - поделился впечатлениями нападающий команды Гродненской области Сергей Малявко. В юбилейном сезоне каждый матч в Минске будет тематическим. Первый матч прошел под аккорды рока. Настроение задавала каждая деталь: от плейлиста до образов ведущих. Настроение добавляло и классное лазерное шоу. Несмотря на то, что перед игрой хоккеисты максимально сосредоточены, предматчевое шоу они оценили. "Масштабная церемония открытия турнира просто поразила. Открытие показало, что Республиканская хоккейная лига - это не просто соревнования любителей, а важный и значимый турнир. Организаторы постарались на славу, большое спасибо им за настроение. Я не сомневаюсь, что впредь Республиканская хоккейная лига будет становится только ярче и интереснее", - поделился впечатлениями нападающий команды Гродненской области Сергей Малявко.

Заряженные позитивом зрители горячо приветствовали команды на раскатке. Тон задавали курсанты Университета гражданской защиты МЧС. Они уже опытные болельщики, вооруженные барабанами, трещотками, имеющие в запасе несколько ярких кричалок и чувствующие, когда командам нужна особенная поддержка. Трибуны активно реагировали на имя и фамилию каждого хоккеиста, выходящего на раскатку, но Александра Лукашенко приветствовали все же несколько теплее. Не у всех есть возможность вот так запросто увидеть главу государства в хоккейной форме и на коньках, но для Республиканской хоккейной лиги - это обычное дело. Несмотря на насыщенный график, ни одного матча, ни одной тренировки своей команды глава государства не пропускает. И это, конечно, мотивирует других хоккеистов. Заряженные позитивом зрители горячо приветствовали команды на раскатке. Тон задавали курсанты Университета гражданской защиты МЧС. Они уже опытные болельщики, вооруженные барабанами, трещотками, имеющие в запасе несколько ярких кричалок и чувствующие, когда командам нужна особенная поддержка. Трибуны активно реагировали на имя и фамилию каждого хоккеиста, выходящего на раскатку, но Александра Лукашенко приветствовали все же несколько теплее. Не у всех есть возможность вот так запросто увидеть главу государства в хоккейной форме и на коньках, но для Республиканской хоккейной лиги - это обычное дело. Несмотря на насыщенный график, ни одного матча, ни одной тренировки своей команды глава государства не пропускает. И это, конечно, мотивирует других хоккеистов.

Своего в этом матче игроки дружины Президента действительно не упустили. Они с первого периода захватили лидерство и не отдавали его до последних секунд матча. Каждую заброшенную шайбу болельщики бурно приветствовали. Но настоящий шквал эмоций разразился, когда гол, девятый для команды Президента, забил Александр Лукашенко. А до этого во втором периоде глава государства отдал две голевые передачи, которые увенчались успехом. Восторгу болельщиков не было предела.

Команда Гродненской области держалась достойно. Но все-таки уступила команде Президента со счетом 12:8. По традиции, по итогам каждого матча Президентский спортивный клуб награждает лучших игроков матча. В составе команды Президента лучшим игроком был признан Николай Лукашенко, забросивший в этом матче четыре шайбы. В составе гродненской дружины приз лучшего игрока достался Андрею Гидревичу. Особенность Республиканской хоккейной лиги еще и в том, что после матча ни один болельщик не покидает трибуны, а продолжает поддерживать свои команды и радоваться их результату. Команды это ценят и своих болельщиков уважают. Поэтому традиционная точка в матче - игрушки от команды Президента, которые глава государства вместе с партнерами по команде дарит своим болельщикам. Считается, что получить игрушку из рук Президента - это хороший знак. Так что тем, кому очень нужно зарядиться позитивом, стоит посетить матчи Республиканской хоккейной лиги. Спойлер: позитив обеспечен даже без игрушки.-0-

Фото Яна Горбанюка и Сергея Шелега Фото Яна Горбанюка и Сергея Шелега

"Замечательная атмосфера, много людей и это поддерживает. Спасибо организаторам за этот турнир, такие мероприятия нам очень нужны. Круто, когда ты можешь вновь ощутить эти эмоции, вновь почувствовать атмосферу игры, радость забитых голов, поддержку на лавке. К турниру готовились максимально серьезно, набирали форму. В начале турнира все волнуются, все переживают. В прошлом сезоне наша команда была первой, и нам надо приложить максимум усилий, чтобы удержать эту высокую планку. Разумеется, все команды заряжены на борьбу, но и мы своего не упустим", - отметил нападающий команды Президента Виктор Туркин."Мне нравится эта атмосфера, она заряжает позитивными эмоциями после рабочей недели. Один матч здесь и усталость как рукой снимает. И это отличная возможность активно, спортивно провести время в свой выходной вместе с семьей. Я болею за общий хоккей и за команду Президента", - поделилась впечатлениями Светлана Жамко.Обе команды сделали все возможное, чтобы порадовать болельщиков голами и красивой игрой. Команда Гродненской области, которая всухую провела первый период, разыгралась ко второму. А в третьем периоде гродненцы семь раз поразили ворота соперников. За игрой своих хоккеистов наблюдал и председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. "Видна большая сыгранность команды Президента, видно, что коллектив опытный. У нас хоккеисты помоложе. Казалось, бы молодость должна конвертироваться в выносливость, но не получилось. Порекомендую им почаще тренироваться и больше обращать внимания на физическую подготовку", - отметил он. Несмотря на проигрыш своей команды, атмосферу матча Юрий Караев оценил высоко: "Атмосфера как всегда потрясающая. Здесь всегда приходят люди, которые любят активное времяпрепровождение, они включаются во все активности. И все это создает атмосферу праздника. И организаторы молодцы, все здорово срежиссировали. Все сложилось очень достойно".