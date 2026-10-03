"Чистая энергия и адреналин!" Проект "Спорт для всех" завершил сезон вечеринкой в стиле 2000-х

Фото Сергея Шелега,

БЕЛТА.-0-

В этом сезоне организаторы отошли от стандартного набора активностей. Так, в проекте появился цигун, который набрал большую популярность - на тренировках с ним сотни желающих позаниматься. Весь сезон можно было попробовать аэростретчинг, йогу в гамаках. Было проведено более 1 тыс. инклюзивных тренировок.Количество участников колоссальное. По словам помощника председателя Президентского спортивного клуба Павла Егорова, в этом году зарегистрировано 30 тыс. аккаунтов на специальном сайте: "Это те люди, которые постоянно ходили, занимались на тренировках, собирали баллы, чтобы обменять их на спортивный мерч или принять участие в розыгрыше".Павел Егоров рассказал, что с 2025 года начался новый этап развития проекта, а в этот раз организацию усовершенствовали. "В Минске мы организовали открытые тренировки в пяти локациях столицы. Хотели прийти к бесплатному тренировочному процессу с преподаванием высококвалифицированных тренеров. Решили пересмотреть локации, выбрали более удобные по местоположению точки. Практически все они на линии метро, что помогает и персоналу, который выдает спортивный инвентарь и инструктирует участников. Более 200 молодых студентов на нашем проекте временно трудоустроились. Пересмотрели подход к формированию расписания, добавлены новые активности - их в этом году более 40", - рассказал Павел Егоров.Тренерский состав учитывает, что приходят заниматься как дети, так и взрослые - и все разной спортивной подготовки. "Наши тренировки специально адаптированы, чтобы все без исключения, кто решил участвовать, не испугались, не столкнулись с такой слишком интенсивной физической нагрузкой. Многие тренировки специализированы. Для некоторых участников было удобно привязываться к одной из локаций. А в сентябре многие начали посещать другие места и пробовали новое", - подчеркнул помощник председателя.Сегодня для людей с особенностями развития - пионербол, бочче, кольцебросы, дартс, морской бильярд, адаптивная физкультура, разбитая по возрастам, сенсорные игры. В каждой группе не более шести человек, чтобы каждый получил много внимания от опытного тренера.Среди посетителей сегодняшнего мероприятия в парке Павлова - большие фанаты проекта, которые приходят не первый раз. Одна из них - Ирина Грошева, она пришла позаниматься спортом вместе с детьми. У каждого в семье есть свои любимые тренировки. Например, дочь Надя - любитель футбола. "Ей очень нравятся силовые тренировки и упражнения для укрепления позвоночника, кроссфит. Обожаем тренера по скандинавской ходьбе, она настолько понятно объясняет, все невероятно отточено! Никогда не подумала бы, как легко этому научиться. Все выходные мы здесь с утра до вечера, участвуем в 5-6 активностях. В повседневной жизни не так много занималась, но "Спорт для всех" - это мотивация. На прошлых выходных, когда не было проекта, занимались сами на свежем воздухе", - поделилась минчанка.Для тех, кто хочет побыть в тихом кругу близких, есть разный инвентарь, с которым можно играть отдельно: в распоряжении гостей фрисби, бадминтон, столы и ракетки для настольного тенниса, шашки и шахматы. Например, Андрей Борисевич пришел с женой и внучкой."Мы часто бываем в парке, подъезжаем сюда. Для детей есть все условия! Немного поиграли в теннис и бильярд. Некоторые приспособления вижу в первый раз и даже не знаю, для чего они нужны. Внучке безумно нравится, очень приятно проводить время с семьей", - сказал посетитель.Прошло несколько тренировок по пилатесу на свежем воздухе. Для такого размеренного вида спорта красоты парка подходят идеально. К одному из занятий присоединилась молодая девушка Ольга Сударикова, которая узнала о "Спорте для всех" еще в прошлом году из соцсетей."Пробовала воркаут, еще на одной из площадок была йога на гамаках, к слову, достаточно сложная! Пилатес нравится тем, что он очень спокойный, не любитель кардио. А вот после растяжки самочувствие становится намного лучше. В повседневной жизни лет пять занималась фитнесом, хорошо, что есть такой проект. Он дает возможность не прекращать занятия летом и жить активно", - считает она.Было огромное количество желающих потанцевать под любимые хиты нулевых вместе с тренером. Это были занятия в стиле Stick rock и Dance mix под DJ-сеты. Проходили танцевальные батлы. Вечером планируют выбрать лучший образ и блеск-грим.Среди активной толпы особенно ярко танцевала Наталья Кенть. Девушка занимается танцами с 5 лет: от зумбы до народных. "О проекте узнала еще в прошлом году. Танцевала в парке Уго Чавеса каждые выходные, бывала и в разных точках. Это всегда бешеная энергетика, заряд позитива. Само занятие сегодня вышло очень крутым, пробовала еще сайкл и степ, так как все время по жизни в спорте", - перечислила активная жительница столицы."Еще одна танцовщица Наталья Роленок поделилась искренними эмоциями. "Это нереальные, незабываемые ощущения! Моя подруга ходила сюда на воркаут, предложила присоединиться. Когда оставалась одна без детей, то приходила сюда - и выходные были прекрасными. Танцы космически заряжают, побольше бы таких проектов, это чистая энергия и адреналин!" - заверила она.