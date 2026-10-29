Чезганов набрал очки в четвертой игре КХЛ кряду и помог победить "Адмиралу"





29 октября "Адмирал" гостил у "Нефтехимика". После двух периодов команды шли вровень (3:3), этот же счет сохранялся большую часть заключительной трети, но за девять секунд до сирены "моряки" вырвали победу. Чезганов отдал голевую передачу в этой атаке, продлив личную результативную серию до четырех матчей. В 18 играх сезона белорус заработал 10 (4+6) очков. За нижнекамцев ассистентский балл набрал наш Владислав Еременко.





Также в четверг "Сибирь" с Максимом Сушко в составе обыграла лидера Восточной конференции "Металлург" (5:2), у магнитогорцев Данила Паливко отметился голевым пасом. "Автомобилист" Романа Горбунова в серии послематчевых бросков справился с "Торпедо" Андрея Белевича (3:2), "Северсталь" при участии Александра Скоренова также по буллитам была сильнее "Спартака" (3:2), а "Локомотив" разобрался с "Сочи" (6:2).-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки совершили результативные действия в матчах четверга в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.