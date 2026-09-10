10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейные клубы "Брест", "Гомель" и "Динамо-Молодечно" с побед стартовали в новом сезоне белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестчане начинали сезон в гостях у "Витебска". По ходу игры южане вели со счетом 3:1, но за минуту до конца третьего периода северяне сумели отыграться. В овертайме "Брест" все же забрал два очка - 4:3, все четыре шайбы за гостей забросил российский форвард Максим Цыбин.
Параллельно "Гомель" дома всухую победил гродненский "Неман" (3:0), шатаут за "рысей" оформил голкипер Максим Лубский. Также 10 сентября "Динамо-Молодечно" на выезде благодаря дублю Кирилла Вахильчука разобралось с "Лидой" (4:1).-0-
Спорт
10 сентября 2026, 22:00
Четыре шайбы Цыбина принесли "Бресту" победу над "Витебском" в экстралиге
Скриншот виедо ХК "Брест"
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