Четыре шайбы Цыбина принесли "Бресту" победу над "Витебском" в экстралиге

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейные клубы "Брест", "Гомель" и "Динамо-Молодечно" с побед стартовали в новом сезоне белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Брестчане начинали сезон в гостях у "Витебска". По ходу игры южане вели со счетом 3:1, но за минуту до конца третьего периода северяне сумели отыграться. В овертайме "Брест" все же забрал два очка - 4:3, все четыре шайбы за гостей забросил российский форвард Максим Цыбин.



Параллельно "Гомель" дома всухую победил гродненский "Неман" (3:0), шатаут за "рысей" оформил голкипер Максим Лубский. Также 10 сентября "Динамо-Молодечно" на выезде благодаря дублю Кирилла Вахильчука разобралось с "Лидой" (4:1).-0-