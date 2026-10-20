На счету нашей команды две золотые и две серебряные награды. В классе "Оптимист" среди юношей победу одержал Георгий Сучков, второе место занял Ярослав Сучков. В этом же классе у девушек первенствовала Мария Кулебякина, второй результат показала Кира Ескович. Международные соревнования по парусному спорту прошли в Египте в 23-й раз.-0-
Спорт
20 октября 2026, 19:33
Четверо белорусов стали призерами Международной александрийской регаты
Фото Минспорта
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские яхтсмены завоевали четыре медали Международной александрийской регаты в Египте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации подводного спорта.
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