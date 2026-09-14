Черкашина возглавила национальную команду по художественной гимнастике

Любовь Черкашина - одна из наиболее известных белорусских гимнасток. Уроженка Бреста - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка Европы и медалистка чемпионатов мира. Ранее спортсменка занимала должность старшего тренера национальной команды.
На посту главного тренера Черкашина сменила Ирину Лепарскую, руководившую сборной с 1996 года. За 30 лет Лепарская воспитала не одно поколение гимнасток, которые успешно представляли Беларусь на мировой арене и становились призерами крупнейших международных стартов.-0-