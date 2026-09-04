Чемпионы Беларуси по самбо определились в "Стайках"





Участие в турнире приняли около 150 самбистов, которые разыграли 14 комплектов наград. Победы среди мужчин одержали призеры чемпионата мира Владислав Саяпин (до 78 кг) и Дмитрий Хохлов (до 98 кг), медалисты Кубка мира Игорь Мироевский (до 71 кг) и Илья Жупиков (свыше 98 кг), чемпион мира среди юниоров Владислав Норка (до 88 кг), а также Сергей Гутырчик (до 58 кг) и Глеб Туминский (до 64 кг).





Золотые награды у девушек завоевали чемпионки мира Анфиса Копаева (до 50 кг), Елена Бурденко (до 54 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80 кг), чемпионка Европы среди молодежи Дарья Новицкая (до 80 кг) и призер Кубка мира Вера Телюк (до 59 кг).-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" прошел чемпионат Беларуси по самбо 2026 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.