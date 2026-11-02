Чемпион КХЛ "Локомотив" дома проиграл аутсайдеру сезона "Ладе" 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" прервал победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



2 ноября обладатели Кубка Гагарина принимали "Ладу", которая замыкает таблицу Западной конференции. В поединке из-за нарушений правил были отменены два гола ярославцев, а на 56-й минуте одним из редких шансов воспользовались тольяттинцы. В итоге сенсационная победа "Лады" - 1:0, голкипер гостей Андрей Мишуров отразил 36 бросков. Волжане впервые в сезоне выиграли два матча подряд, виктория стала для клуба лишь четвертой в 22 играх чемпионата.



Параллельно в Казани "Ак Барс" принимал СКА. По ходу встречи "армейцы" уступали со счетом 0:2 и 2:3, но сумели вырвать победу - 4:3. Дубль за петербуржцев оформил Василий Атанасов, белорусский защитник "армейцев" Сергей Сапего набрал ассистентский балл. Идущий девятым на Западе СКА сократил отставание от замыкающего топ-8 минского "Динамо" до одного очка.-0-