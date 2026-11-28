28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающие поединки состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Из тройки претендентов на золото лучшие шансы на первое место у действующего чемпиона страны: "МЛ Витебск" опережает своих конкурентов на одно очко, и сегодня сыграет в Бобруйске против местной "Белшины". Бобруйчанам также есть за что бороться: если они проиграют или сыграют вничью, то могут опуститься в зону вылета. В первом круге витебчане у себя дома не смогли одолеть "Белшину", довольствовавшись лишь ничьей - 1:1. Еще два соискателя медалей также проведут свои заключительные встречи в гостях против аутсайдеров. "Ислочь", для которой это лучший сезон в истории, встретится с 15-кратными чемпионами Беларуси футболистами борисовского БАТЭ, которые впервые за долгие годы могут вылететь из элитного дивизиона. Минское "Динамо" сыграет в Новополоцке с "Нафтаном", уже давно потерявшим шансы остаться в компании сильнейших команд страны. Также сегодня футболисты "Минска" примут на своей арене могилевский "Днепр", который ведет борьбу за сохранение прописки в элитном диизионе. "Витебск" сыграет у себя дома с дзержинским "Арсеналом". Все матчи начнутся в 13.00, за ними можно будет следить в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".





Заключительные игры 36-го чемпионата Беларуси состоятся 29 ноября: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Барановичи", "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно) - "Гомель".





Положение в группе лидеров после 29 туров: "МЛ Витебск" - 65 очков, "Ислочь" - 64, "Динамо" (Минск) - 64. Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у БАТЭ сейчас 24 зачетных балла, "Днепр" набрал 26 очков. В активе "Белшины" и "Арсенала" по 27 баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Гомеля" Тимофей Симаненка, в активе которого 15 забитых мячей, на один гол отстает брестский динамовец Егор Корцов.-0-