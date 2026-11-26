26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гимнастка Алина Горносько рассказала о подготовке к спортивному шоу "Грани невозможного", которое пройдет в столице 27 и 28 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Шоу "Грани невозможного" в "Минск-Арене" соединит различные виды спорта и жанры искусства, а также национальный колорит разных стран. Первое мероприятие в подобном формате - "Время наших побед" - проходило в столице два года назад. Тогда Алина была примой вечера, представив сразу три программы.



"В прошлый раз было продемонстрировано много разных видов спорта, в этом году упор сделан на художественную гимнастику, фигурное катание и акробатику. Тогда мы делали столь крупное шоу впервые, и мои программы были полностью гимнастические. Сейчас концепция иная, что отражено в названии "Грани невозможного". В моем исполнении зрители увидят элементы, которые для меня не привычны и даже экстремальны", - отметила Горносько.



На грядущем шоу лидеру национальной команды по художественной гимнастике снова отведена одна из главных ролей - призер Олимпийских игр и чемпионка мира будет и открывать, и завершать спортивную часть мероприятия.



"Мы готовимся в арене с утра до вечера уже несколько дней, но оно того стоит. Я буду выступать в первой главе с интересным и сложным номером, а во второй раз выйду на сцену для неожиданного финала, - сказала Алина. - У меня была возможность познакомиться с программами других участников, и коллективы исполняют что-то невероятное, я такого раньше не видела. Уверена, что зрителям тоже понравится".



Свое мастерство в Минске 27 и 28 ноября вместе с белорусскими спортсменами и артистами покажут представители России, Грузии, Китая и Франции. Среди участников - титулованные фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Евгения Медведева. Специальный музыкальный гость - известный российский исполнитель МОТ.-0-