Брылин после матча в Нижнем Новгороде: большую часть игры удавалось поддерживать нужный темп

Победа над волжанами (2:1) стала для "зубров" первой за пределами основного времени в этом сезоне, решающую шайбу в овертайме забросил Сэм Энас. Столичный клуб обыграл нижегородцев впервые в текущем чемпионате и набрал на выезде три очка из четырех возможных.





"Очень нужная для нас победа. Первые десять минут мы немного не успевали, у нас были тяжелые ноги. Но ребята молодцы, нашли в себе силы и выровняли игру. После перерыва мы выглядели намного лучше, - отметил Брылин. - "Торпедо" - очень быстрая команда, поэтому нам нужно было сохранять свежесть, много кататься и не затягивать смены. Большую часть игры удавалось поддерживать нужный темп и правильно действовать с шайбой. Но концовку снова смазали удаления. Хорошо, что смогли довести дело до победы".





На следующей неделе динамовцы проведут три матча в "Минск-Арене": 28 октября "зубры" примут "Барыс" из Астаны, 30 октября встретятся с челябинским "Трактором", а 1 ноября сыграют с московскими одноклубниками.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин подвел итоги выездного поединка против нижегородского "Торпедо" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.