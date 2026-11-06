Брестское "Динамо" вышло на первое место в женском чемпионате Беларуси по футболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки брестского "Динамо" стали лидерами женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в поединке предпоследнего тура брестчанки победили в Новополоцке местный "Нафтан" с результатом 3:1.



Еще один претендент на чемпионский титул "Минск" 7 ноября сыграет в Пинске против одного из аутсайдеров турнира "ДЮСШ-ПолесГУ". Идущий третьим могилевский "Днепр" примет в своем крытом манеже гостей из "РЦОП-Стайки". Победительницы шести последних чемпионатов страны футболистки столичного "Динамо-БГУФК" в этом сезоне сражаются лишь за бронзу, завтра они сыграют у себя дома с занимающей последнее место "Сморгонью".



Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 55 очков (21 матч), "Минск" - 53 (20),"Днепр" - 47 (20), "Динамо-БГУФК" - 45 (20), "Нафтан" - 42 (20). Внизу турнирной таблицы находится "Сморгонь", у которой всего 4 очка, на 2 балла больше у "ДЮСШ-ПолесГУ". Список лучших бомбардиров возглавляет могилевчанка Дарья Стежко, забившая 23 гола.-0-