Брестское "Динамо" вышло на 4-е место в чемпионате Беларуси по футболу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В домашней игре с могилевским "Днепром" подопечные Александра Седнева открыли счет, потом пропустили два мяча, а затем трижды поразили ворота гостей и одержали третью викторию подряд - 4:2. Могилевчане не могут выиграть на протяжении десяти туров подряд - у них по пять поражений и ничьих.



Футболисты "Барановичей" уступили у себя дома гостям из "Гомеля" - 0:2. Первый гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Тимофей Симаненка, в активе которого теперь 11 мячей. Футболисты "Витебска" разгромили на своей арене жодинское " Торпедо-БелАЗ" с сухим счетом 6:0.



Лидеры турнира футболисты "Ислочи" после 14-матчевой беспроигрышной серии потерпели поражение в домашнем матче с гродненским "Неманом" - 1:2. Для команды Игоря Ковалевича это пятая победа в шести проведенных поединках кряду. Минское "Динамо" после двух поражений победило на поле Национального футбольного стадиона борисовский БАТЭ - 2:0. В Мозыре местная "Славия" со счетом 0:1 неожиданно проиграла аутсайдеру новополоцкому "Нафтану", который не побеждал шесть туров подряд. Действующий чемпион страны "МЛ Витебск" разгромил на своем поле дзержинский "Арсенал" с результатом 5:1. Бобруйская "Белшина" победила у себя дома футболистов "Минска" - 2:0.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 45 очков (22 матча), "МЛ Витебск" - 44 (21), "Динамо" (Минск) - 43 (21), "Динамо" (Брест) - 40 (23), "Гомель" - 39 (23). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 14 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ 18 очков.



Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборных Беларуси. Встречи 24-го тура первенства страны пройдут 9-11 октября.-0-