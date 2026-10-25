Брестское "Динамо" разгромило "Неман" в западном дерби футбольного чемпионата Беларуси





Уже в первом тайме западного дерби брестчане Егор Корцов и Душан Бакич (с пенальти) дважды поразили ворота гродненской команды, а после перерыва отличились Владислав Лях и Алексей Бутаревич. Хозяева сумели ответить лишь голом Сергея Пушнякова. Для "Немана" это второе поражение подряд, а брестское "Динамо" не проигрывает на протяжении шести туров кряду - у него пять побед и одна ничья.

Также сегодня дзержинский "Арсенал" на своей арене разошелся миром с могилевским "Днепром" - 0:0. В Мозыре местная "Славия" дважды уступала жодинскому "Торпедо-БелАЗу" - 0:1 и 1:2, но в итоге сумела добыть волевую викторию со счетом 4:2. Также сегодня дзержинский "Арсенал" на своей арене разошелся миром с могилевским "Днепром" - 0:0. В Мозыре местная "Славия" дважды уступала жодинскому "Торпедо-БелАЗу" - 0:1 и 1:2, но в итоге сумела добыть волевую викторию со счетом 4:2.





Все главные фавориты свои поединки провели накануне. Лидер первенства "МЛ Витебск" переиграл в северном дерби футболистов "Витебска" с результатом 2:0. Минское "Динамо" на выезде одержало волевую викторию над "Гомелем" - 2:1. Идущие третьими футболисты "Ислочи" разгромили в Новополоцке аутсайдера турнира "Нафтан" с сухим счетом 6:0. Результаты остальных встреч: "Минск" - "Барановичи" - 1:3, БАТЭ (Борисов) - "Белшина" (Бобруйск) - 0:1.





Положение в лидирующей группе сейчас таково: "МЛ Витебск" - 56 очков (25 матчей), "Динамо" (Минск) - 55 (25), "Ислочь" - 52 (25), "Динамо" (Брест) - 47 (26), "Неман" - 43 (26). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у "Днепра" на три балла больше, в активе БАТЭ 21 очко. Бомбардирскую гонку возглавляет Егор Корцов, забивший 13 мячей, на один гол меньше забил Тимофей Симаненка из "Гомеля".





На следующей неделе состоятся два перенесенных матча участников еврокубковых турниров: 28 октября минское "Динамо" сыграет в Бобруйске с "Белшиной", а "МЛ Витебск" встретится в Минске с "Ислочью".





Расписание встреч 27-го тура:





30 октября

"Арсенал" - БАТЭ;





31 октября

"Барановичи" - "Нафтан", "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Днепр" - "Гомель";





1 ноября

"Ислочь" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Неман", "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина", "МЛ Витебск" - "Минск".-0-





Фото Леонида Щеглова

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали крупную выездную победу над гродненским "Неманом" со счетом 4:1 в заключительном поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.