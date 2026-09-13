Брестчане победили минчан в динамовском дерби чемпионата Беларуси

Динамовское дерби на поле Национального футбольного стадиона прошло в равной напряженной борьбе, но в самой концовке удача улыбнулась гостям: на 90-й минуте игры Денис Ковалевич забил победный мяч - 1:0 в пользу брестчан.
Лидеры первенства футболисты "Ислочи" выиграли у "Гомеля" со счетом 2:1. У победителей дважды отличился Владимир Хващинский, гости ответили голом Максима Мардаса. Действующий чемпион страны "МЛ Витебск" третий матч подряд завершил вничью, не сумев одолеть на выезде могилевский "Днепр" - 1:1. Оба мяча в этой встрече были забиты в течение семи стартовых минут: сначала Кирилл Забелин вывел хозяев вперед, а потом Артем Концевой установил окончательный результат. Борисовский БАТЭ на своей арене не удержал преимущество в два мяча и сыграл вничью с новополоцким "Нафтаном" - 2:2. В первом тайме Никита Нескоромный и Эрик Пуэрто дважды поразили ворота гостей, а после перерыва Марлен Айманов с пенальти сократил отставание, а потом Андрей Стефанишин восстановил равновесие в счете.
Результаты остальных встреч 22-го тура: "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Арсенал" (Дзержинск) - "Барановичи" - 0:0, "Минск" - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Витебск" - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1.
Положение в лидирующей группе: "Ислочь" - 45 очков (21 матч), "МЛ Витебск" - 41 (20), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Динамо" (Брест) - 37 (22), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 11 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ и "Белшины" по 18 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Тимофей Симаненка ("Гомель"), забивший 10 мячей.
В следующем туре встречаются:
18 сентября
"МЛ Витебск" - "Арсенал", "Белшина" - "Минск";
19 сентября
"Ислочь" - "Неман", "Динамо" (Минск) - БАТЭ, "Славия" - "Нафтан";
20 сентября
"Барановичи" - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ".-0-
Фото Сергея Шелега