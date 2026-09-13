Брестчане победили минчан в динамовском дерби чемпионата Беларуси

Динамовское дерби на поле Национального футбольного стадиона прошло в равной напряженной борьбе, но в самой концовке удача улыбнулась гостям: на 90-й минуте игры Денис Ковалевич забил победный мяч - 1:0 в пользу брестчан.

Лидеры первенства футболисты "Ислочи" выиграли у "Гомеля" со счетом 2:1. У победителей дважды отличился Владимир Хващинский, гости ответили голом Максима Мардаса. Действующий чемпион страны "МЛ Витебск" третий матч подряд завершил вничью, не сумев одолеть на выезде могилевский "Днепр" - 1:1. Оба мяча в этой встрече были забиты в течение семи стартовых минут: сначала Кирилл Забелин вывел хозяев вперед, а потом Артем Концевой установил окончательный результат. Борисовский БАТЭ на своей арене не удержал преимущество в два мяча и сыграл вничью с новополоцким "Нафтаном" - 2:2. В первом тайме Никита Нескоромный и Эрик Пуэрто дважды поразили ворота гостей, а после перерыва Марлен Айманов с пенальти сократил отставание, а потом Андрей Стефанишин восстановил равновесие в счете.