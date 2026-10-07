"Брест" отыгрался с 0:2 у "Динамо-Молодечно" и добыл пятую победу кряду

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок "Динамо-Молодечно" и "Бреста" завершил программу десятого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



По ходу встречи в Молодечно южане уступали со счетом 0:2, но в конце второго периода сократили отставание, а на старте заключительной трети сравняли цифры. Победу гостям за две минуты до сирены принес Станислав Кучкин - 3:2. "Брест" выиграл пятый поединок подряд и вошел в число лидеров экстралиги. Верхняя половина турнирной таблицы после десяти туров выглядит так:



1-3. "Металлург", "Славутич", "Брест" (по 16 очков);



4. "Шахтер" (15);



5. "Гомель" (14).



6-7. "Лида", "Витебск" (13).



Следом располагаются "Динамо-Молодечно" (12 баллов), "Авиатор" (8) и "Могилев" (7), за пределами десятки идут "Неман" (7), "Локомотив" (6), "Юность" и "Химик" (по 3). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны 9 октября.-0-