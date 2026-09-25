Брест, Гродно и Мозырь примут игры первого этапа женского Кубка Беларуси по волейболу

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех городах страны стартует розыгрыш Кубка Беларуси по волейболу 2026 года среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в предварительном раунде принимают девять команд, которые разделены на три тройки. Группу "А" составили брестское "Прибужье", могилевский "Коммунальник" и барановичский "Атлант". В пул "Б" вошли гродненский "Коммунальник-ГрГУ", новополоцкая "Лiлея" и "Минчанка-2". В группе "В" собрались жлобинская "Искра", мозырская "Жемчужина Полесья" и РГУОР-2010 из столицы.



Матчи первого тура Кубка Беларуси пройдут с 25 по 27 сентября в Бресте (А), Гродно (Б) и Мозыре (В), все команды сыграют друг против друга по разу. Поединки второго круга состоятся с 16 по 18 октября. По итогам двух туров в декабрьский "финал четырех" выйдут победители троек. На правах участницы российской Суперлиги "Минчанка" прошла в решающую стадию напрямую.



В прошлом году победу в розыгрыше Кубка страны по волейболу среди женщин впервые в истории одержала жлобинская "Искра". Чаще других обладателем второго по значимости трофея в отечественном волейболе становились "Минчанка" (10 раз).-0-