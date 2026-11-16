"Борисов-900" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Борисова-900" вышли в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем поединке восьмого тура борисовчане разгромили на выезде столичный клуб "Охрана-Динамо" со счетом 8:1. По два раза в этой встрече отличились Руслан Гаркун и Владислав Миронов.



В стартовом матче этого тура аутсайдер первенства светлогорский ЦКК потерпел восьмое поражение подряд, уступив у себя дома гродненскому "УВД-Динамо" с результатом 2:5. Спортсмены клуба "Лида-Бутикавто" разгромили на своей арене гостей из "Минска" - 5:1. Идущий вторым оршанский "Витэн" 17 ноября сыграет в гостях у минского "Дорожника", а брестский "Меркурий-ГТК" примет на своей площадке гомельский ВРЗ. Действующий чемпион страны "Столица" 18 ноября будет соперничать в Гомеле с местным БЧ.



Положение в группе лидеров: "Борисов-900" - 21 очко (8 матчей), "Витэн" - 18 (7), ВРЗ - 15 (7), "Лида-Бутикавто" - 15 (8), "Столица" - 13 (7). Список лучших бомбардиров возглавляют Владимир Разуванов ("Витэн") и Максим Барсуков ("Охрана-Динамо", Минск), забившие по 9 мячей.-0-