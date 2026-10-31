"Борисов-900" догнал "Витэн" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В домашнем поединке седьмого тура борисовчане одержали волевую викторию над клубом "Лида-Бутикавто" с результатом 4:2. После первой половины встречи подопечные Александра Черника уступали 0:2, но потом сумели перехватить инициативу и вырвать победу. Еще один фаворит турнира гомельский ВРЗ с сухим счетом 10:0 разгромил на своей площадке аутсайдера светлогорский ЦКК, для которого это седьмое поражение в семи проведенных матчах. Спортсмены "Минска" переиграли гостей из гомельского БЧ - 5:2.
Еще две встречи состоятся 1 ноября - брестский "Меркурий-ГТК" примет на своей арене минский "Дорожник", а в Гродно "УВД-Динамо" сыграет со столичным клубом "Охрана-Динамо". В центральном поединке этого тура 14 ноября действующие чемпионы спортсмены "Столицы" примут в Минске оршанский "Витэн", который одержал победы во всех шести проведенных матчах.
Положение в группе лидеров сейчас таково: "Витэн" - 18 очков (6 матчей), "Борисов-900" - 18 (7), ВРЗ - 15 (7).-0-