29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Борисов-900" догнал оршанский "Витэн" в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня борисовчане переиграли в Бресте "Меркурий-ГТК" с сухим счетом 3:0. Гомельский ВРЗ победил на своей арене гродненское "УВД-Динамо" с результатом 5:1. По голевому дублю оформили гомельчане Дмитрий Кузьма и Виталий Шадурко. В заключительном матче сегодняшнего дня минский "Дорожник" у себя дома будет соперничать с гомельским БЧ.
Три поединка десятого тура состоялись накануне. Оршанский "Витэн" одолел на выезде "Лиду-Бутикавто" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" победили минскую "Охрану-Динамо" - 4:1. Аутсайдер турнира светлогорский ЦКК проиграл десятый поединок подряд, уступив на своей площадке "Минску", - 0:3.
Положение в группе лидеров сейчас таково: "Витэн" - 27 очков (10 матчей), "Борисов-900" - 27 (10), ВРЗ - 23 (10), "Столица" - 19 (9). Бомбардирскую гонку возглавляет Владимир Разуванов ("Витэн"), забивший 12 мячей.-0-