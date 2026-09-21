Бориков забросил шайбу в дебютном предсезонном матче за "Юту"

В ночь на 21 сентября по минскому времени команда белоруса "Юта" на выезде уступила "Колорадо" со счетом 1:4. Воспитанник жлобинского хоккея забросил единственную шайбу своего клуба в конце второго периода. Всего Егор отыграл 13 минут, нанес два броска и заработал показатель полезности "+1".
Еще один белорусский новичок "Юты" Вадим Мороз в заявку на игру не вошел. Оба игрока перебрались за океан после нескольких сезонов в минском "Динамо". Следующий предсезонный матч "мамонты" проведут в среду, регулярный чемпионат НХЛ стартует 30 сентября.-0-