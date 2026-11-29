29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Бориков дебютировал за "Юту" в Национальной хоккейной лиге и сходу отметился первым голом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дебютным матчем в главной лиге мира для воспитанника жлобинского хоккея стал гостевой поединок "Юты" против "Далласа". "Мамонты" потерпели поражение со счетом 4:7, Бориков поразил ворота соперника в конце третьего периода. Всего Егор нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и закончил встречу с показателем полезности "+1".
Бориков стал 21-м белорусом, сыгравшим в НХЛ, и первым среди соотечественников с голом в дебютном матче. В сезоне-26/27 лиги на лед выходили уже девять наших хоккеистов, что является новым рекордом.
Также минувшей ночью "Вашингтон" на выезде победил "Сент-Луис" (4:1), счет в матче открыл Илья Протас. Это очко стало для белоруса десятым (3+7) в текущем чемпионате.-0-