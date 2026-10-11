11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Егор Бориков и Вадим Мороз продлили результативные серии в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ночь на воскресенье по минскому времени наши хоккеисты помогли "Тусону" обыграть "Сан-Хосе" (4:1). Мороз открыл счет на 15-й минуте встречи, а Бориков забросил последнюю шайбу своей команды и ассистировал при третьем взятии ворот.
Гол стал для Егора дебютным в АХЛ, также Бориков был признан второй звездой матча. Оба белоруса продлили результативные серии до трех матчей: в активе Егора одна шайба и три передачи, у Вадима - три гола и один ассист.-0-
Спорт
11 октября 2026, 09:17
Бориков забросил первую шайбу в АХЛ и стал второй звездой матча "Тусона"
Фото hockey.by
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