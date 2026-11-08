Бориков с передачи Мороза забросил в АХЛ и стал второй звездой матча "Тусона"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки "Тусона" набрали очки в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги против "Коачеллы", сообщает корреспондент БЕЛТА.





Домашний поединок "Тусона" с "Коачеллой" закончился победой хозяев в овертайме (3:2). Егор Бориков забросил вторую шайбу своей команды на 39-й минуте игры, результативную передачу соотечественнику отдал Вадим Мороз. В 13 матчах сезона у Егора 8 (3+5) очков, Вадим набрал 6 (3+3) баллов. По итогам встречи Бориков был признан второй звездой.





Также минувшей ночью "Лихай Вэлли" на выезде уступил "Гамильтону" (3:6), счет в матче открыл белорусский форвард гостей Данила Климович. Для уроженца Пинска эта шайба стала первой за новую команду, до этого наш хоккеист пять сезонов отыграл за "Абботсфорд", в составе которого завоевал Кубок Колдера.-0-