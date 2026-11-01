Борец Кадимагомедов завоевал бронзу чемпионата мира, у белорусов 5 наград турнира

Представитель Беларуси соревновался в весовой категории до 79 кг. На старте турнира Кадимагомедов победил Мирзо Хаитова из Узбекистана (12:1) и Шамсата Таира из Казахстана (12:2), но в четвертьфинале в упорной борьбе уступил иранцу Мохаммаду Ноходиларими (4:6). В утешительном раунде Магомедхабиб прошел Алана Амирова из Латвии (6:1).





В поединке за третье место белорусский борец одолел первого номера мирового рейтинга азербайджанца Джабраила Гаджиева со счетом 3:0. Эта медаль стала для Кадимагомедова первой в карьере на планетарных форумах, также наш вольник является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.





Таким образом, из Астаны наши спортсмены увезут 5 наград (1-0-4). Павел Глинчук стал чемпионом мира в греко-римской борьбе в весе до 97 кг, а Шуай Мамедов (до 77 кг) и Павел Глинчук (до 130 кг) завоевали бронзу. В женской борьбе также третьей была Ирина Курочкина (до 57 кг).





Всего участие в чемпионате мира в столице Казахстана приняли около 900 атлетов из 135 стран, Беларусь представили 17 борцов.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов стал призером чемпионата мира 2026 года в Астане, сообщает корреспондент БЕЛТА.