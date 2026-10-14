14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абубакар Хаслаханов занял первое место на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в американском Лас-Вегасе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наш борец греко-римского стиля стал сильнейшим в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке Хаслаханов со счетом 2:1 победил украинца Егора Якушенко. В начале года спортсмены также встречались в финале молодежного чемпионата Европы в Сербии, тогда сильнее оказался представитель Украины.
Всего на первенстве планеты-U23 в США Хаслаханов одержал четыре победы. В первом круге участник парижской Олимпиады прошел Мухиттина Хельваджи из Турции (9:0), во втором раунде выбил японца Сорато Канадзаву (8:0), в четвертьфинале одолел россиянина Магомеда Мухтарова (4:1), а в полуфинале - немца Дариуса Кифера (5:1).
В 2024 году Хаслаханов был серебряным призером молодежного ЧМ в Албании. Также представитель Беларуси является чемпионом мира среди юношей и юниоров и призером взрослого континентального форума. 14 октября выступления на турнире в Лас-Вегасе начнут девушки, соревнования продлятся по 18 октября.-0-
Спорт
14 октября 2026, 07:55
Борец Хаслаханов завоевал золото чемпионата мира среди молодежи
Фото Белорусской федерации борьбы
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