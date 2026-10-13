Борец Хаслаханов вышел в финал молодежного чемпионата мира в США

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов стал финалистом проходящего в Лас-Вегасе чемпионата мира среди атлетов не старше 23 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



По ходу турнира в весовой категории до 97 кг представитель Беларуси победил турка Мухиттина Хельваджи, японца Сорато Канадзаву, россиянина Магомеда Мухтарова и немца Дариуса Кифера. В финале 14 октября Абубакар встретится с украинцем Егором Якушенко, поединок пройдет ранним утром по минскому времени.



Хаслаханов является чемпионом мира среди юношей и юниоров, призером молодежного первенства планеты и взрослого континентального форума. Также в турнире классиков в США наш Захар Яневич (до 72 кг) завершил выступления в 1/8 финала, а Илья Валевский (до 82 кг) - в квалификации. Всего нашу страну представляют 14 атлетов.-0-