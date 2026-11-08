Бордиловская завоевала серебро ЧМ в индивидуальных прыжках на батуте

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виолетта Бордиловская стала призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.В финале планетарного форума наша спортсменка получила за свою программу 57,360 балла и заняла второе место, уступив только китаянке Чжу Сюэин (57,500). Тройку замкнула японка Кико Танака (57,140). На турнире в Нанкине Бордиловская вместе с подругами по сборной взяла бронзу командного турнира, также Виолетта является серебряным призером Олимпийских игр в Париже и чемпионкой Европы в команде.В синхронных прыжках Бордиловская вместе с Яной Лебедевой показали шестой результат, победу одержали россиянки Анжела Бладцева и Мария Михайлова. В этом же виде программы у мужчин бронзу завоевали наши Иван Литвинович и Иван Мельников, набравшие 53,030 балла. Золото взяли Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев из России (54,710), вторыми, как и у девушек, стали британцы.-0-