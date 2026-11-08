8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виолетта Бордиловская стала призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В синхронных прыжках Бордиловская вместе с Яной Лебедевой показали шестой результат, победу одержали россиянки Анжела Бладцева и Мария Михайлова. В этом же виде программы у мужчин бронзу завоевали наши Иван Литвинович и Иван Мельников, набравшие 53,030 балла. Золото взяли Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев из России (54,710), вторыми, как и у девушек, стали британцы.-0-
Спорт
08 ноября 2026, 09:10
Бордиловская завоевала серебро ЧМ в индивидуальных прыжках на батуте
Виолетта Бордиловская. Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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