8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин подвел итоги выездного поединка против "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
В матче против южан минчане отыграли отставание в две шайбы усилиями Николя Обе-Кюбеля и Сэма Энаса, но уступили в овертайме - 2:3. Поражение стало для столичного клуба третьим кряду.
"Очередная игра, в которой мы большую часть времени владели инициативой и не смогли довести дело до победы. Хорошо начали и контролировали ход встречи, но допустили нелепые ошибки во втором периоде и на ровном месте пропустили две шайбы. В итоге решающим стало исполнительское мастерство в завершении, - сказал Сергей Брылин. - Сегодня мы играли в Сочи лучше, чем две недели назад, но шайба не шла в ворота. Мне не понравилась только наша игра в большинстве. Были хорошие возможности, но мы действовали просто бездарно".
Следующий поединок "зубры" проведут 10 ноября в "Минск-Арене" против омского "Авангарда".-0-
Спорт
08 ноября 2026, 20:42
"Большую часть игры владели инициативой, но не довели до победы". Брылин о матче в Сочи
Сергей Брылин. Фото из архива
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