Более сорока комплектов наград будут разыграны на ЧБ по плаванию на короткой воде

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной команды по плаванию Андрей Липницкий и спортсмены Владимир Мамекин и Анастасия Кулешова поделились ожиданиями перед стартом открытого чемпионата Беларуси на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Национальное первенство пройдет в столичном бассейне международного стандарта с 5 по 8 ноября. Домашний старт станет последним этапом подготовки к чемпионату мира-2026, который с 1 по 6 декабря примет Китай. На данный момент нормативы для участия в ЧМ выполнили семь белорусов - Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова, Илья Шиманович, Иван Шамшурин, Григорий Пекарский и Артем Ермак.



"Конечно, мы следим за мировыми тенденциями и своими соперниками. Можем сказать, что лидеры нашей сборной вполне конкурентоспособны и будут бороться за попадание в финальную часть предстоящего планетарного форума и вести борьбу за медали", - сказал Андрей Липницкий.



"На любых соревнованиях хочется показывать свой максимум и бить рекорды. Дома проверю, в какой форме нахожусь, и уже от этого буду отталкиваться при подводке к чемпионату мира. После этапа Кубка мира в Астане я поняла, что могу конкурировать с лидерами мирового плавания", - подчеркнула Кулешова.



"Соперничество внутри команды будет подстегивать и подталкивать на поиск собственных резервов. Хочу увидеть, как ребята улучшают свои секунды, чтобы улучшать самому. Это вызывает правильную злость в спорте. Очень приятно, когда есть такая конкуренция", - отметил Владимир Мамекин.



Финальные заплывы на открытом чемпионате Беларуси по плаванию на короткой воде с четверга по субботу будут начинаться в 17.00, вечерняя программа в воскресенье стартует в 16.00. За четыре соревновательных дня пловцы разыграют 46 комплектов наград. Вместе с нашими спортсменами участие в турнире примут гости из Сербии и Турции.-0-