25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" потерпел второе поражение в трех матчах выездной серии в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Третью игру петербургской серии подопечные Евгения Летова проводили с соседом по таблице "Динамо-СПб". Бобруйчане пропустили по две шайбы в стартовой и заключительной 20-минутках, сумев огорчить хозяев только однажды во втором периоде - отличился Никита Павлов. Итог встречи - поражение "Динамо-Шинника" со счетом 1:4.
На старте гостевого отрезка наша команда обменялась победами с еще одним клубом из Санкт-Петербурга СКА-1946 (3:2, 1:3). С 26 очками представитель Беларуси в МХЛ идет шестым в "Золотом" дивизионе Западной конференции. Последний матч перед возвращением домой "шинники" сыграют 27 ноября - снова против питерских динамовцев.-0-
Спорт
25 ноября 2026, 21:33
Бобруйские динамовцы проиграли петербургским в матче МХЛ
Скриншот видео
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