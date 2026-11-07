"БНТУ-БелАЗ" выиграл у "Березины" в женском чемпионате Беларуси по гандболу 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты женского чемпионата Беларуси одержали победы в матчах восьмого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Лидеры первенства гандболистки "БНТУ-БелАЗа" выиграли восьмой поединок подряд, разгромив на своей площадке бобруйскую "Березину" с результатом 42:24. Гандболистки "Гомеля" победили у себя дома соперниц из "Витебчанки" с двукратным перевесом в счете - 38:19. Гродненская "Городничанка" на своей арене одолела брестское "Берестье" с минимальным преимуществом - 29:28. Столичный СКА уверенно победил "БНТУ-БелАЗ-2" со счетом 33:20. Сейчас у главной команды "БНТУ-БелАЗ" 16 очков из 16 возможных, "Городничанка" и "Гомель" набрали по 14 баллов, 13 очков в активе СКА. Следующие поединки состоятся 11 ноября.



После восьми туров мужского чемпионата положение в группе лидеров таково: СКА (Минск) - 16 очков, "Мешков Брест" - 14, "Кронон" (Гродно) - 12, МОГК - 8, "Машека" (Могилев) - 8. Матчи девятого тура пройдут 14 ноября.-0-