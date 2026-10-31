"БНТУ-БелАЗ" победил гандболисток "Гомеля" в чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" закрепились на первом месте в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в центральном поединке этого уик-энда лидеры первенства уверенно обыграли гандболисток "Гомеля" с разницей в девять мячей - 28:19. Это седьмая виктория подопечных Константина Шароварова в семи проведенных встречах - 14 очков из 14 возможных. На четыре балла отстают гандболистки "Гомеля" и гродненской "Городничанки", у минского СКА 9 очков. Сегодня гродненские гандболистки победили минчанок с результатом 26:22.



В мужском чемпионате положение в группе лидеров после восьми туров таково: СКА (Минск) - 16 очков, "Мешков Брест" - 14, "Кронон" (Гродно) - 12, МОГК - 8, "Машека" (Могилев) - 8. Следующие встречи состоятся 14 ноября после международной паузы. В начале ноября сборная Беларуси проведет три контрольных матча в Бахрейне.-0-