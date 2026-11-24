24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав символической сборной девятого тура регулярного чемпионата российской Суперлиги среди женских команд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу турнира.
В поединке девятого тура "Минчанка" дома проиграла "Ленинградке" со счетом 2:3 по сетам. Одной из двух лучших блокирующих по итогам тура была признана волейболистка столичного клуба Надежда Владыко, которая в игре с петербургской командой набрала 20 очков и сделала 6 блоков.
В турнирной таблице Суперлиги наши девушки занимают предпоследнее, 13-е место, потерпев восемь поражений в девяти матчах сезона. Следующий поединок белоруски проведут 27 ноября в гостях у тульской "Тулицы".-0-
Спорт
24 ноября 2026, 18:29
Блокирующая "Минчанки" Владыко вошла в число лучших игроков тура Суперлиги
Фото vcminsk.com
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