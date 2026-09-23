Биатлонистка Воробей стала чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах

Во второй и заключительный день чемпионата страны по летнему биатлону 24 сентября спортсмены выявят лучших в гонках с общего старта. Мужской масс-старт стартует в 10.15, девушки убегут на трассу в 11.55. Вход на трибуны РЦОП по зимним видам спорта свободный, прямые трансляции гонок доступны на YouTube-каналах "Раубичей" и Белорусской федерации биатлона.-0-





Фото Дениса Костюченко Фото Дениса Костюченко