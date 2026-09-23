Биатлонистка Воробей стала чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах

Вслед за мужчинами призеров в спринтерской гонке определили девушки. Первое место заняла Ксения Воробей, которая справилась с дистанцией в 7,5 км за 15 мин. 40,2 сек. Ставшая второй Анна Макарская уступила чемпионке 12 сек., третий результат с отставанием от лидера в 27 сек. показала Динара Смольская. Лидер сборной дважды ошиблась на стрельбище, в то время как Воробей и Макарская были точны.
Ранее победу среди парней одержал Антон Смольский, серебро и бронзу завоевали Дмитрий Лазовский и Иван Тулатин соответственно. Параллельно в "Раубичах" были разыграны медали у юниоров и юниорок, победителями первенства Беларуси в спринте стали Александр Шикун и Диана Рудницкая.
Во второй и заключительный день чемпионата страны по летнему биатлону 24 сентября спортсмены выявят лучших в гонках с общего старта. Мужской масс-старт стартует в 10.15, девушки убегут на трассу в 11.55. Вход на трибуны РЦОП по зимним видам спорта свободный, прямые трансляции гонок доступны на YouTube-каналах "Раубичей" и Белорусской федерации биатлона.-0-
Фото Дениса Костюченко