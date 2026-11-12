Биатлонистка Федькович стала третьей в спринте на зимних играх паралимпийцев в Югре

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены начали выступления на зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первый соревновательный день 12 ноября состоялись спринтерские гонки на 7,5 км у биатлонистов. Бронзовую медаль среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата в классах LW2 - LW9 (стоя) завоевала наша Дарья Федькович, еще две белоруски Ксения Жарич и Анна Скоробогатая показали шестой и седьмой результаты соответственно.





У женщин в классах LW10 - LW12 (сидя) пятерку лучших замкнула наша Екатерина Шастина-Комар. В мужской гонке среди атлетов с нарушениями зрения белорус Василий Шаптебой с гидом Дмитрием Будиловичем заняли девятое место. 13 ноября выступления в Ханты-Мансийске начнут представители лыжных гонок.





Всего участие в зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 2026 года принимают около 250 атлетов из девяти стран. Биатлонисты, лыжники и игроки в следж-хоккей будут оспаривать медали в Югре до 20 ноября. Соревнования по горнолыжному спорту, сноуборд-кроссу и керлингу на колясках пройдут в других регионах России в середине декабря.-0-