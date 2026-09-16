Бетов и Духан вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Хургаде

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Бетов и индийский теннисист Чираг Духан пробились в четвертьфинал парного разряда турнира ITF в египетской Хургаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В матче 1/8 финала они обыграли в двух партиях индийско-американский дуэт Сварманью Сингх / Закари Минц - 6:3, 6:4. В игре за выход в полуфинал Бетов и Духан будут соперничать с немецко-британским дуэтом Арон Функ / Финн Рейлли. Сегодня Сергей Бетов встретится с Финном Рейли в поединке 1/16 одиночного разряда.



В первом раунде турнира серии ATP Challenger-125 в американском Тибьюроне белорусский теннисист Эрик Арутюнян уступил американцу Брейдену Шику - 3:6, 4:6. В основную сетку этих соревнований Арутюнян пробился через квалификацию, победив двух американских теннисистов - Спенсера Джонсона и Николаса Годсика. Белорус Даниил Остапенков сначала выиграл у американца Гаса Груме, а в решающей игре за выход в основную сетку уступил французу Тимо Легу.



В 1/16 финала женского турнира WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре белоруска Ирина Шиманович проиграла турецкой теннисистке Зейнеп Сонмез - 1:6, 1:6. На старте парного разряда Шиманович и чешка Мириам Шкох уступили американскому тандему Кэтрин Харрисон / Далайна Хьюитт - 2:6, 3:6.



Турниры в Египте, Мексике и США завершатся 20 сентября.-0-