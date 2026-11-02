2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали восемь медалей на старте молодежного чемпионата мира по шашкам-64 в турецком Манавгате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Первые комплекты наград были разыграны в молниеносной программе (блице), в активе нашей команды четыре золота, одно серебро и три бронзы. Победы в своих возрастных группах одержали Георгий Таранин (U27), Виктория Николаева (U27), Артем Тихонов (U20) и Евгения Швед (U20).
Второе место в категории U17 занял Павел Бокий, третьими стали Михаил Устименко (U14), Наталья Зарубина (U14) и Николай Невар (U9). Турнир в Турции продлится по 11 ноября, далее шашисты определят призеров в классической и быстрой программах.-0-
Спорт
02 ноября 2026, 14:54
Белорусы завоевали восемь наград в блице на молодежном ЧМ по шашкам-64 в Турции
Фото Минспорта
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