Белорусы завоевали восемь наград в блице на молодежном ЧМ по шашкам-64 в Турции

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали восемь медалей на старте молодежного чемпионата мира по шашкам-64 в турецком Манавгате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Первые комплекты наград были разыграны в молниеносной программе (блице), в активе нашей команды четыре золота, одно серебро и три бронзы. Победы в своих возрастных группах одержали Георгий Таранин (U27), Виктория Николаева (U27), Артем Тихонов (U20) и Евгения Швед (U20).



Второе место в категории U17 занял Павел Бокий, третьими стали Михаил Устименко (U14), Наталья Зарубина (U14) и Николай Невар (U9). Турнир в Турции продлится по 11 ноября, далее шашисты определят призеров в классической и быстрой программах.-0-