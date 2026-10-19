Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира-U23 по борьбе





Последними из белорусов на медали планетарного форума претендовали борцы вольного стиля Магомедхан Магомедханов (до 65 кг) и Владислав Козлов (до 97 кг). Оба одержали по две победы на турнире и дошли до схваток за третье место, в которых потерпели поражения. Магомедханов уступил Джаскарану Сингху из Индии, а Козлов - грузину Константину Петриашвили.





Из Лас-Вегаса наши спортсмены увезли две золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира среди молодежи стали Абубакар Хаслаханов (до 97 кг, греко-римская борьба) и Арина Демченко (до 57 кг). Второе место в весе до 68 кг заняла Ксения Тереня. Всего на турнире в США выступили более 600 атлетов, которые разыграли 30 комплектов наград.





Взрослый чемпионат мира по борьбе 2026 года с 24 октября по 1 ноября примет столица Казахстана Астана.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы завершили выступления на молодежном чемпионате мира в американском Лас-Вегасе с тремя наградами, сообщает корреспондент БЕЛТА.