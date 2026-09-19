Белорусы завоевали четыре бронзы на старте Кубка мира по самбо в Таджикистане





На турнире нашу мужскую команду представили 11 спортсменов, шестеро из них дошли до схваток за третье место в своих весовых категориях. Удачными эти поединки оказались для четырех белорусов: Владислав Бурдь (до 58 кг), Максим Романов (до 79 кг) и Владислав Норка (до 88 кг) победили самбистов из Узбекистана, а Арсений Малицкий (свыше 98 кг) был сильнее хозяина ковра из Таджикистана.





Романов и Норка впервые в карьере стали призерами Кубка мира. Также 19 сентября наши Игорь Мироевский и Иван Ярмуш (оба - до 71 кг) потерпели неудачи в схватках за бронзовые награды. В воскресенье в Душанбе состоятся соревнования в женском спортивном самбо, где выступят семь белорусок. Всего участие в Кубке мира принимают более 230 атлетов из 14 стран.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выиграли четыре бронзовые медали в мужском спортивном самбо на Кубке мира в столице Таджикистана Душанбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.