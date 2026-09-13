Белорусы завоевали 38 наград Кубка ШОС по гребле на байдарках и каноэ

В общей сложности на Кубке ШОС наши гребцы завоевали 17 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. Байдарочник Денис Ермоленко стал трехкратным чемпионом, одержав победы во всех видах программы (одиночка, двойка, четверка). Всего на соревнованиях в Заславле выступили более 170 спортсменов из семи стран - Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Вьетнама.-0-

Фото Рамиля Насибулина

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли 38 медалей Открытого Кубка стран ШОС по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.В третий и заключительный день турнира состоялись три финала в байдарках-четверках. Среди молодежи до 23 лет успех праздновали наши Игорь Якшин, Илья Филимонов, Денис Ермоленко и Иван Булыга. У юниоров до 18 лет лучший результат показали белорусы Кирилл Садовский, Артем Вайтешин, Степан Солонович и Алексей Дащинский, у девушек первыми финишировали Маргарита Мех, София Комар, Елизавета Баранова и Кира Демидович.