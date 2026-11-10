Белорусы завоевали 17 наград молодежного чемпионата мира по шашкам в Турции





Участники планетарного форума определили призеров в шести возрастных группах. Последние комплекты наград были разыграны в классической программе. Чемпионкой мира среди молодежи до 27 лет стала наша Мария Таранина, в этой же категории у парней серебро взял Георгий Таранин. Также второе место у девушек до 14 лет заняла Юлия Швед.





Ранее в Турции белорусские шашисты завоевали восемь медалей в молниеносной игре (блице) и шесть - в быстрой игре (рапиде). Общий итог нашей команды составил 17 наград - 7 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 17 медалей чемпионата мира по шашкам-64 среди молодежи в турецком Манавгате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.