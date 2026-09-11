Белорусы завоевали 16 медалей на старте Кубка ШОС по гребле на байдарках и каноэ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На канале в Заславле завершен первый день международного турнира по гребле на байдарках и каноэ "Открытый кубок стран ШОС", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Соревнования собрали более 170 спортсменов в возрасте до 23 лет из семи стран - Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Вьетнама. В первый день турнира 11 сентября были разыграны восемь комплектов наград, наши спортсмены выиграли 16 медалей (7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).



Среди юниоров и юниорок до 18 лет победы одержали каноистка Полина Соболь (200 м) и байдарочники Павел Яночкин (1000 м) и Юлия Ходько (500 м). У молодежи до 23 лет лучшие результаты показали каноисты Инна Неделькина (200 м) и Данила Верещако (1000 м), а также байдарочники Денис Ермоленко (1000 м) и Алеся Шубовская (500 м).



Вторые места в финалах одиночек сегодня заняли белорусы Егор Пашковец, Игорь Якшин, Артем Вайтешин, Мария Мисюченко и София Комар; третьими стали Елизавета Примак, Илья Филимонов, Георгий Ворожун и Татьяна Воробей. Международный турнир в Заславле продлится по 13 сентября.-0-