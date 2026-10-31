Белорусы завоевали 13 медалей чемпионата Европы по плаванию среди глухих

В заключительный день турнира 31 октября наши пловцы стали призерами по итогам двух финалов из семи. На стометровке на спине первое и второе места заняли Дарья Янушкевич и Анна Лашкевич, ранее белоруски в таком же порядке расположились на дистанции вдвое короче. Дарья увезет из Фрайбурга четыре медали (2-0-2), Анна - три (1-2-0).
Также в субботу наш квартет в составе Эдуарда Пархомчика, Данила Борисевича, Александры Агейчик и Анастасии Филипчик замкнул тройку в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. Всего за соревновательную неделю в Германии белорусские спортсмены добыли 13 наград - три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.-0-