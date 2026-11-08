8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты выиграли 11 медалей прошедшего в столице Узбекистана чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА. Мария Кондратьева (свыше 80 кг), вторые места в своих категориях заняли Анжела Жилинская (до 72 кг), Владислав Бурдь (до 58 кг) и Евгений Михно (до 64 кг, боевое самбо).
Третьими на ЧМ стали Татьяна Мацко (до 59 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг), Максим Романов (до 79 кг), Даниил Патачиц (до 98 кг) и Арсений Малицкий (свыше 98 кг). Всего на планетарном форуме выступили более 500 человек из 101 страны, Беларусь представили 16 атлетов.
В общем медальном зачете наша команда расположилась на четвертой строчке вслед за Россией, Грузией и Узбекистаном. Год назад на чемпионате мира в Бишкеке белорусские самбисты также взяли 11 наград, но без золота (0-6-5).-0-
Спорт
08 ноября 2026, 17:45
Белорусы завоевали 11 наград планетарного форума по самбо в Ташкенте
Скриншот видео
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
"Спасибо, что поддерживаете тренд, заданный Президентом". Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров
Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе
Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине
Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство
Улица Ленина - не просто адрес: что Беларусь сохранила от советской эпохи и почему это важно сегодня
С нами интереснее