Белорусы защитили звание чемпионов мира в командном турнире батутистов

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда Беларуси по прыжкам на батуте второй год подряд завоевала золотые медали на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В финале мужского командного турнира в китайском Нанкине выступили батутисты из Беларуси, России, Португалии, Франции, Великобритании, Китая, Японии и Новой Зеландии. Наши парни захватили лидерство после первой группы усилиями Станислава Яскевича, по итогам выступления Ивана Литвиновича в следующей восьмерке участников белорусы переместились на вторую строчку.





В заключительном раунде Андрей Буйлов показал лучший результат и вернул нашу тройку на первое место. Золото белорусам принесла сумма в 25 очков (10+5+10), серебро и бронзу взяли трио из Китая (23) и России (22). Чемпионом мира стал и выступавший в квалификации Иван Мельников. Год назад на ЧМ белорусы также были лучшими в команде.





Ранее 7 ноября Екатерина Ершова и Станислав Яскевич завоевали золото в смешанных синхронных прыжках, а женская сборная Беларуси (Ершова, Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская, Злата Миниахметова) заняла третье место в командном турнире.





В последний день планетарного форума, 8 ноября, определятся призеры в мужских и женских индивидуальных и синхронных прыжках, наши атлеты выступят во всех воскресных финалах. Всего чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе собрал в Китае около 400 спортсменов из 41 страны.-0-