Белорусы заняли пятое место в Евролиге по пляжному футболу 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Виареджо завершается Суперфинал Евролиги по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сборная Беларуси в поединке за пятое итоговое место встречалась с командой Португалии и добыли викторию со счетом 3:2 (в дополнительное время). В начале второго периода португальцы вышли вперед, а незадолго до окончания основного времени Евгений Новиков сравнял результат - 1:1. В овертайме белорусы сумели еще дважды поразить ворота соперников - сначала отличился Никита Чайковский, а потом капитан команды Игорь Бриштель забил третий гол. За 11 секунд до финальной сирены португальцы с пенальти сократили отставание до минимума.



На первом этапе белорусы уступили португальцам с результатом 1:4. Кроме того, в предварительной группе B подопечные Николаса Альварадо проиграли Испании (7:8) и Швейцарии (6:7). Затем в стартовом поединке турнира за 5-8-е места белорусская сборная разгромила дебютанта суперфинала команду Молдовы - 6:1. В составе победителей по два раза отличились Анатолий Рябко и Игорь Бриштель, по одному мячу забили Никита Чайковский и Юрий Петровский.



В решающем поединке за золото сегодня сыграют команды Италии и Испании, а сборные Дании и Швейцарии поспорят за бронзовые награды. Накануне в полуфиналах испанцы обыграли датчан - 8:3, а итальянцы были сильнее швейцарцев - 10:4.



В отборочном раунде нынешнего сезона в конце мая в испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария белорусские пляжники заняли третье место в квалификационной группе В. На первом этапе они разгромили сборные Турции (10:2) и Чехии (8:3), но уступили португальцам (4:5). В полуфинале белорусы потерпели поражение от команды Испании (4:6), а в поединке за третье место одолели Швейцарию со счетом 6:4.



В прошлом сезоне сборная Беларуси в третий раз подряд стала бронзовым призером Евролиги, а в 2021 году была обладателем серебра главного континентального турнира. Год назад в решающем поединке Евролиги сборная Италии победила испанцев. Португалия выигрывала девять раз, у команд Испании и России по пять побед, четыре титула у Италии, два - у Швейцарии, по одному разу побеждали сборные Украины, Франции и Германии.-0-